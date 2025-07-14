Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником збірної Хорватії Лукою Модрічем. Він перейшов з Реала на правах вільного агента. Угода розрахована на один сезон з можливістю продовження ще на один.

Модріч прибув у Мілан для проходження медогляду – ВІДЕО

39-річний хорват гратиме в Мілані під 14-м номером. Мілан став для нього шостим клубом у кар'єрі. Раніше Лука виступав за загребське Динамо, Зріньскі, Інтер (Запрешич), Тоттенхем і Реал. У складі "бланкос" у 2018 році Модріч став володарем "Золотого м'яча".