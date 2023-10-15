Хорват в поточному сезоні виходив у стартовому складі мадридців лише чотири рази. У 66% випадків Лука Модріч починав матч на лаві запасних.

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Як інформує Relevo, влітку півзахисник підписав новий контракт з Реалом, оскільки йому пообіцяли роль основного гравця – інакше він залишив би команду. Однак зараз Модріч незадоволений своїм ігровим часом – він посідає 15-те місце серед гравців Реала за кількістю проведених на полі хвилин.

Зазначається, що період між паузами на матчі збірних зіграє велику роль у рішенні гравця щодо його майбутнього. Модріч може попросити клуб продати його в січні – це багато в чому залежатиме від кількості ігрового часу, який йому нададуть до паузи на збірні в листопаді. У цей період Реал проведе шість матчів.

Раніше повідомлялось, що Інтер Маямі готовий залучити Модріча до своєї команди. Чинна угода хорвата з мадридцями закінчується влітку 2024 року.

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