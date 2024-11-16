"Важко аналізувати матч, коли арбітр його псує. Ми виглядали добре, контролювали гру, у нас було багато можливостей у першому таймі. Ми заслуговували на перевагу хоча б в один-два голи. Однак ми не скористалися своїми моментами, і тут ще й арбітр псує гру, після чого складно щось аналізувати. Ми боролися як леви до кінця, але не змогли протриматися без пропущеного гола.

Мессі зірвався після принизливої поразки – суперзірка переслідував арбітра, який вищий за нього на 20 сантиметрів

Ми намагалися поговорити з рефері, не лише я, а й інші гравці. Однак він був пихатий, не готовий до розмов. Ми зробили шість чи сім фолів, за що отримали чотири картки. Сучіч побачив дві картки за два фоли. Хтось повинен йому пояснити, що не всякий фол – це картка. Він зіпсував гру, яка була дуже спокійною, без грубощів. Давати червону картку в такому матчі..." – цитує розлюченого Модріча AS.

Попри все хорвати зберігають цілком робочі шанси на вихід у плей-офф Ліги націй. Для цього в рідних стінах вистачить нічиєї проти немотивованої Португалії.

Ліга націй: Швейцарія вперше понизилася в класі, Роналду забив 910-й гол – конкурент Зінченка привіз пенальті