Про це розповів лікар збірної Хорватії Зоран Бахтіяревіч, який попрощався з національною командою після 30-ти(!) років роботи. Тепер він очолить медичний відділ УЄФА.

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"Тридцять років у збірній – це дуже довго. Я планував піти, коли Лука Модріч та інші старші гравці попрощаються зі збірною, щоб я пішов на пенсію, і ніхто про це не дізнався. Однак Лука вирішив залишитися до Євро-2024, а я не зможу так довго чекати.

Я вже домовився з тренерським штабом збірної, що одну медаль з ЧС-2022 у Катарі ви привезете мені", – цитує Зорана Бахтіяревіча 24sata.

Нещодавно Модрічу виповнилося 37 років – відповідно, володар "Золотого м'яча-2018" і головна зірка Хорватії готовий грати за збірну майже до 39-ти.

Нагадаємо, півзахисник Реала дебютував за національну збірну Хорватії у 2006 році. Доріс до звання капітана команди, зіграв 152 матчі, забив 22 голи. Найвище досягнення Модріча з "картатими" – вихід у фінал ЧС-2018 (поразка від Франції 2:4).

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