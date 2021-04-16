Хавбек Реала Лука Модріч не довго вагався щодо продовження співпраці з мадридцями.

35-річний Лука Модріч погодився залишити свій підпис на новому контракті з Реалом, який розрахований до літа 2022-го, повідомляє AS.

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Королівський клуб запропонував хорвату однорічний контракт зі зниженням зарплати. Варто відзначити, що партнер Луки Серхіо Рамос не спішить пролонгувати свій контракт. 35-річний ветеран вимагає угоду на два роки і без фінансових скорочень.

Нагадаємо, Модріч захищає кольори Реала з 2012-го. У нинішньому сезоні Лука зіграв 40 поєдинків та відзначився 4-ма голами і 6-ма асистами.

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