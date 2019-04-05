"Модріч не може навіть звичайного асиста зробити", – екс тренер Реала Антіч розніс володаря "Золотого м'яча-2018"

Відомий тренер Радомір Антіч вважає, що хавбек Реала Лука Модріч не заслужив "Золотий м'яч".

"З яких це пір Лука став найкращим плеймейкером в світі, якщо він навіть не може віддати гольову передачу? Не кажучи вже про його "Золотий м'яч".

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У цій нагороді хорвата немає ніякого сенсу, адже він не приносить багато користі для клубу на футбольному полі", – цитує Антіча видання Marca.

Нагадаємо, Радомір Антіч очолював Реал в 1991-1992 роках.

В поточному сезоні Прімери Модріч провів 28 матчів, в яких відзначився 3-ма голами та 6-ма асистами. Минулого року 33-річний гравець став володарем "Золотого м'яча".

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