"Моурінью зіграв ключову роль у моєму трансфері (з Тоттенхема – прим.). Мені шкода, що ми пропрацювали разом лише рік. Він багато зробив для того, щоб я приїхав до Мадрида, і я вдячний йому. Він жорсткий і сильний тренер, діє прямо. Мені подобаються чесні люди. У мене з ним були хороші відносини.

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Анчелотті чудовий тренер і надзвичайна людина. Ми провели разом два успішних роки і Реал грав у дуже хороший футбол.

Бенітес також хороший тренер, проте не зміг домогтися успіху в Реалі через низку обставин. Не всі, приїжджаючи сюди, досягають успіху. У мене не було з ним проблем.

Зідан – топ. Те, чого він добився з нами за останні роки, просто неможливо повторити. Але люди цього не цінують, вони постійно ставлять його під сумнів, говорять про різні речі. Я сподіваюся, всі розуміють, що він недоторканий. Коли чуєш, як люди виступають на телебаченні і радіо, скаржаться, критикують... Що ж, якщо їхні слова конструктивні, зрозуміло. Але є й інші, заяви яких не мають сенсу. Він ідеальний тренер для Реала і може стати як Фергюсон або Венгер", – цитує Модріча видання AS.

Нагадаємо, Зідан працює з Реалом з 2016 року (з перервою) і за цей час зумів виграти з мадридською командою чемпіонат Іспанії, Суперкубок Іспанії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок.

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