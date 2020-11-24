Модріч назвав фактори, яких бракує Реалу у нинішньому сезоні
Лідер Реала Лука Модріч прокоментував майбутній поєдинок ЛЧ проти Інтера.
"Цей матч як фінал для Реала. Ми повинні грати як команда, бути разом, допомагати один одному на полі. Сподіваюся, ми готові до матчу. Я почуваюсь добре. Пропускав матчі? Це рішення тренера. Коли я граю, намагаюся робити це добре. Зараз у мене достатньо сил, щоб допомогти команді.
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Нам не вистачає всього потроху. По-перше, необхідно, щоб не було травм. Нам дійсно бракує стабільності, але хороші моменти теж є. Складно грати без вболівальників, але я думаю, що надалі ми будемо ставати кращими і проведемо хороший сезон", – цитує Модріча Marca.
Після трьох турів групового етапу ЛЧ Реал розташувався на третій сходинці групи В, поступаючись Шахтарю за додатковими показниками.
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