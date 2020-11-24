"Цей матч як фінал для Реала. Ми повинні грати як команда, бути разом, допомагати один одному на полі. Сподіваюся, ми готові до матчу. Я почуваюсь добре. Пропускав матчі? Це рішення тренера. Коли я граю, намагаюся робити це добре. Зараз у мене достатньо сил, щоб допомогти команді.

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Нам не вистачає всього потроху. По-перше, необхідно, щоб не було травм. Нам дійсно бракує стабільності, але хороші моменти теж є. Складно грати без вболівальників, але я думаю, що надалі ми будемо ставати кращими і проведемо хороший сезон", – цитує Модріча Marca.

Після трьох турів групового етапу ЛЧ Реал розташувався на третій сходинці групи В, поступаючись Шахтарю за додатковими показниками.

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