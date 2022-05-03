"Настрій у команді хороший, з нетерпінням чекаємо на матч. Знаємо, що нам потрібно. Розуміємо, що для нас це буде один із найважливіших матчів сезону, тобто зіграти потрібно буде на максимумі. Старанно працюємо і готові зіграти за місце у фіналі.

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Ми завжди граємо з вірою у свої сили та дуже енергійно. Ми маємо показати всім, що Реал – найкращий клуб у світі. Уболівальники повинні включитися у гру з перших хвилин, вони завжди сильно впливають на перебіг наших матчів", – цитує Модріча офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший матч на полі Манчестер Сіті завершився перемогою господарів з рахунком 4:3. Зрештою, Реал вже був у подібній ситуації в цьому розіграші Ліги чемпіонів. На стадії 1/8 фіналу ПСЖ також мав перемогу в один м'яч перед візитом на Сантьяго Бернабеу, але мадридці відіграли відставання і пройшли далі.

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