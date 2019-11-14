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Модріч може підсилити команду Бекхема

14:46 510 Читать на русском
Модріч може підсилити команду Бекхема
Девід Бекхем та Лука Модріч / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Реала Лука Модріч має шанс оцінити свої сили на фоні гравців МЛС.

Інтер Маямі, власником якого є легенда збірної Англії Девід Бекхем, запросив приєднатись до команди Луку Модріча, повідомляє TNT Sports LA.

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Чинний контракт володаря "Золотого м'яча-2018" з мадридцями розрахований до літа 2020-го і поки сторони не поспішають продовжувати співпрацю.

Нагадаємо, Інтер Маямі дебютує в МЛС у наступному сезоні.

В поточному сезоні Ла Ліги Модріч провів 7 матчів, в яких відзначився голом та трьома асистами.

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Теги
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