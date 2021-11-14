Капітан збірної Хорватії Лука Модріч наголосив на тотальному домінуванні його команди в завершальному матчі кваліфікації на ЧС-2022 проти Росії (1:0).

"Це був дуже складний матч. Ми від початку задали ритм, грали феноменально. У результаті забили автогол, це удача, але ми заслужили на нього. Могли забити більше, але такий результат навіть солодший.

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Сьогодні ми були терплячі і вірили у перемогу до кінця. Збираємось на чемпіонат світу в Катарі і дуже задоволені. Тепер ми маємо рік відпочинку та підготовки до турніру", – сказав Модріч в ефірі Novu TV.

Нагадаємо, збірна Хорватії у останньому матчі групового етапу відбору на ЧС-2022 обіграла Росію та здобула пряму путівку на чемпіонат світу в Катарі.

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