"Мені завжди приємно повертатися до Києва. У мене є хороші спогади. Зі збірною ми тут перемагали Україну за право вийти на чемпіонат світу 2018 року. Також тут ми виграли Лігу чемпіонів.

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Є хороші спогади, за винятком поразки Шахтарю минулого року. Приємно повертатися сюди. Сьогодні нас чекає великий і важливий матч. Сподіваюся, ми добре зіграємо.

Срна – мій друг. Він екс-капітан нашої збірної. Ми часто спілкуємося. У мене є бажання знову його побачити. Часто багато говорили про Шахтар. Радий за нього, за нову роль у клубі. Він теж щасливий", – сказав Модріч у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, поєдинок з Реалом відбудеться вже сьогодні, 19 жовтня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 22:00.

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