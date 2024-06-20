"Ми проведемо аналіз і розглянемо, що можна вдосконалити. Такий результат нас не задовольняє, нам доведеться вносити зміни. Результат неприємний. Сьогодні ми продемонстрували здатність оформити камбек, але шкода, що втратили перевагу і дозволили суперникам відігратись.

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Зараз нам дуже важлива перемога, щоб пройти. Побачимо після завтрашнього матчу Іспанія – Італія. Але для нас ситуація зрозуміла, нам просто потрібно виграти, а потім побачимо, чи вистачить чотирьох очок. У нас немає інших варіантів, тільки перемога над Італією. Я вірю, що ми можемо це зробити, але нам доведеться грати краще.

Це буде важкий матч, Італія – велика команда, у них чудовий тренер, вони дуже добре організовані. Ми як і раніше налаштовані позитивно, все залежить від нас", – цитує Модріча Sport HRT.

Нагадаємо, що 24 червня збірна Хорватії зіграє проти Італії у рамках третього туру Євро-2024.

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