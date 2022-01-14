Модріч має два топ-варіанти для відходу з Реала
21:39 - Читать на русском
Лідер Реала Лука Модріч вже може вести перемовини з іншими клубами.
Манчестер Сіті та Інтер зацікавлені у підписанні півзахисника Реала Луки Модріча, повідомляє El Nacional.
Екс-хавбек Реала: Якби я був Модрічем, грав би до 87 років
Чинні чемпіони Англії та Італії готові запросити володаря "Золотого м'яча-2018" лише на правах вільного агента. Чинний контракт 36-річного хорвата завершується влітку, але мадридці намагаються продовжити співпрацю з Модрічем.
Лука виступає за Реал з 2012 року, та встиг провести у футболці "вершкових" 412 матчів.
Барселона – Реал: каталонці здобули ментальну перемогу, а найскандальніший гравець творить дива
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter