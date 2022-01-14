Лідер Реала Лука Модріч вже може вести перемовини з іншими клубами.

Манчестер Сіті та Інтер зацікавлені у підписанні півзахисника Реала Луки Модріча, повідомляє El Nacional.

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Чинні чемпіони Англії та Італії готові запросити володаря "Золотого м'яча-2018" лише на правах вільного агента. Чинний контракт 36-річного хорвата завершується влітку, але мадридці намагаються продовжити співпрацю з Модрічем.

Лука виступає за Реал з 2012 року, та встиг провести у футболці "вершкових" 412 матчів.

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