Модріч: Люди зрозуміли, що футбол – це не лише голи

Хавбек Реала Лука Модріч поділився враженнями від отримання "Золотого м'яча" та розповів про свій шлях до нагороди.

"Шлях був дуже довгим і важким, але завдяки цьому у мене більше радості від того, що сталося. Визнання у вигляді нагороди найкращому футболісту 2018 року по версії ФІФА і "Золотого м'яча" відчувається більш значущим, коли знаєш, що ніхто не дарував ці звання просто так.

Перша реакція Модріча на "Золотий м'яч" – France Football показав емоційне відео

Мої досягнення – плоди наполегливої ​​роботи. Я щасливий, що люди визнали мої успіхи в спорті.

Я багато виграв перш ніж це сталося, наприклад, три кубка Ліги чемпіонів, "срібло" на чемпіонаті світу зі збірною такої маленької країни як Хорватія. Це було неймовірно.

Тільки після цього люди зрозуміли, що футбол – це не тільки голи, голи і голи", – цитує Модріча Marca.

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