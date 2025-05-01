Мадридський Реал збереже у себе гравців – Луку Модріча та Лукаса Васкеса – на майбутній турнір у США, але подальших перспектив їм не гарантує.

39-річний хорватський півзахисник Лука Модріч і 33-річний іспанський захисник Лукас Васкес ненадовго продовжать свою кар'єру в мадридському Реалі, з яким у них цього літа спливають терміни дії контрактів.

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Як інформує AS, і Модріч, і Васкес підпишуть із "бланкос" короткі контракти терміном на два тижні. Це дасть право Реалу задіяти гравців у клубному чемпіонаті світу, який, як відомо, відбуватиметься у США з 15 червня по 13 липня цього року. Чинні контракти Модріча і Васкеса з Реалом розраховані до 30 червня 2025 року.

У поточному сезоні Модріч провів за Реал у всіх турнірах 51 матч, забив 4 голи і віддав 7 асистів. Своєю чергою, у доробку Васкеса 46 ігор, 2 м'ячі і 6 результативних передач. Повідомляється, що після клубного чемпіонату світу в Реалі остаточно визначать подальшу долю Модріча і Васкеса в команді.

Нагадаємо, Реал на груповій стадії клубного чемпіонату світу виступатиме у квартеті Н разом з Аль-Хілялем зі Саудівської Аравії (матч 18 червня), мексиканською Пачукою (22 червня) та австрійським РБ Зальцбург (27 червня). Дві найкращі команди групи вийдуть до плей-офф.

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