Модріч: Хорватії просто не пощастило, найкращі команди не завжди перемагають

Капітан збірної Хорватії Лука Модріч прокоментував роботу арбітра у фінальному матчі чемпіонату світу-2018, де його команда поступилася Франції.

"Чи підняла мені хоча б трохи настрій нагорода найкращому гравцю турніру? Ні звичайно ж! Адже ми програли. Все, чого я прагнув, – це перемога Хорватії.

Можна сказати, що моїй команді сьогодні просто не пощастило. Я дійсно вважаю саме так. І кожен в нашій команді думає так само. Ми грали добре і сьогодні були найкращою командою на полі. Але найкращі команди не завжди перемагають.

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Другий пропущений гол став поворотним моментом в матчі. Ми були здивовані, коли суддя звернувся за допомогою до VAR. Та й взагалі ми були здивовані роботою арбітра. Перед першим голом він поставив штрафний, хоча, на мій погляд, фолу там не було.

Франція відкрила рахунок. Але ми повернулися в гру, демонстрували відмінний футбол, а суддя поставив пенальті. Такі моменти завжди вбивають команду. Неможливо постійно здійснювати камбеки.

Ми билися до кінця і пишаємося тим, чого досягли і як сьогодні зіграли. На жаль, цього виявилося недостатньо", – цитує Луку Модріча видання Чемпионат.

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