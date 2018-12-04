Модріч хоче завершити кар'єру в Реалі

Новоспечений володар "Золотого м'яча" Лука Модріч розповів про свої плани на майбутнє.

Нагадаємо, вчора 33-річний Модріч отримав "Золотий м'яч-2018", перервавши 10-річну гегемонію Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

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"У мене залишилось ще 2 роки контракту з Реалом. Мені комфортно в клубі і я б хотів завершити тут свою кар'єру. Моя сім'я насолоджується і я отримую задоволення від виступів у Мадриді", – цитує Модріча Football Italia.

До слова, влітку 2018 року хорват був близьким до переходу в Інтер, проте в підсумку залишився у Мадриді. Модріч виступає за Реал з 2012 року, перейшовши з Тоттенхема.