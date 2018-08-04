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"Модріч хоче покинути Реал" – сенсаційні подробиці можливого трансферу

14:55 1746 Читать на русском
"Модріч хоче покинути Реал" – сенсаційні подробиці можливого трансферу
Лука Модріч і Флорентіно Перес колись тримали футболку з написом 2018 – прийшов час прощатись?

Віце-чемпіон світу 2018 Лука Модріч хоче пригадати президенту Реала Флорентіно Пересу його обіцянку щодо трансферу. Півзахисник збірної Хорватії мав би покинути Мадрид... безкоштовно.

Днями у ЗМІ з'явилась інформація, що Реал відпустить Модріча лише за 750 мільйонів євро, що прописані в його контракті як сума відступних. Однак декілька іспанських та італійських джерел повідомляють про намір хорвата піти на зовсім інших умовах. Незважаючи на віру керівництва "вершкових" у те, що Лука навіть не думає про відхід і продовжує залишатись фундаментальним гравцем команди, чутки про трансфер не згасають. Експерт Sky Italia Джанлука Ді Марціо продовжує стверджувати, що 32-річний півзахисник твердо налаштований покинути Мадрид.

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На початку наступного тижня гравець та президент зустрінуться у столиці Іспанії. Зустріч відбудеться без жодних агентів і посередників – такі вже стосунки в обох ключових для успіхів Реала постатей. Після третього поспіль тріумфу в Лізі чемпіонів хорват, якому у вересні виповнюється 33, відчув, що його ера в цьому клубі завершилась. Контракт Луки з "королями" чинний до 2020 року, і мадридські боси не проти його продовжити. Однак сам гравець, схоже, має інші плани.

У Модріча з Пересом схожий джентельменський пакт, який був у президента з Роналду. Якщо хорват наполягатиме на трансфері, іспанець змушений буде полегшити відхід. У цьому Інтер бачить свій великий шанс підписати претендента на Золотий м'яч 2018. Віце-чемпіон світу вже передав босам міланського клубу свої вимоги щодо зарплати, і ті погодились на умови.

Водночас Onda Cero інформує, що всі ці ходи Модріча Флорентіно Перес сприймає лише як гру. Президент Реала переконаний: єдина мета гравця та його агентів – вибити новий покращений контракт, а сам Інтер не має фінансових можливостей підписати центрального хавбека. Італійські ЗМІ в цьому контексті зазначають про бажання "нерадзуррі" викласти 15 млн євро за річну оренду Луки та 25 мільйонів через рік за повноцінний трансфер. Пишуть також, що Флорентіно вимагатиме не 40, а 60.

Ще один інсайд виклав на стіл журналіст італійської газети La Gazzetta dello Sport та іспанського радіо Cadena SER. Альберто Черруті розповів, що кілька місяців тому Модріч і Перес провели перемовини, на яких президент пообіцяв своєму лідерові, що той зможе покинути Реал безкоштовно, якщо команда виграє 3 ЛЧ поспіль. Саме це і сталось у Києві.

Інтер чекає, що в середу, 8 серпня, Лука проведе фінальну зустріч з Флорентіно, де пригадає його слова. Хорватський півзахисник проситиме відпустити його безкоштовно. Натомість Інтер уже підготував неймовірні 150 мільйонів євро (частина цієї суми піде на податки) на покриття зарплати Модріча за найближчі 4 сезони.

Хорвата спокушають також привабливими італійськими законами. Він не мешкав у цій країні останні 9 з 10 років, відтак має право претендувати на податкові пільги: протягом 15 років платитиме лише 100 тисяч євро в казну Італії з доходів, отриманих з реклами за кордоном. З аналогічних умов скористав також інший "реаліст" Кріштіану Роналду при трансфері в Ювентус.

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