Модріч: Гра проти Нігерії не була простою

Капітан збірної Хорватії Лука Модріч прокоментував перемогу своєї команди над Нігерією в матчі 1 туру ЧС-2018.

На думку Модріча, успіх у стартовому матчі надасть Хорватії сил у поєдинках проти Аргентини та Ісландії.

"Нам було надзвичайно важливо перемогти, почати з перемоги. Я не думаю, що ця гра була простою, аж ніяк.

Хорватія – Нігерія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ми забили гол тоді, коли його треба було забити, стало після нього легше грати. Цей м'яч додав нам сили, це заслужена перемога. Впевнений, що нігерійці здобудуть очки в наступних іграх", – цитує Модріча ТАСС.

До слова, Модріч реалізував пенальті у поєдинку проти Нігерії та був визнаний найкращим гравцем матчу. Після 1 туру Хорватія лідирує у групі D, набравши 3 очки. У Аргентини та Ісландії по одному балу.