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Модріч: Гра проти Нігерії не була простою

17 червня 10:42 485 Читать на русском
Модріч: Гра проти Нігерії не була простою
Лука Модріч / фото: Твіттер збірної Хорватії

Капітан збірної Хорватії Лука Модріч прокоментував перемогу своєї команди над Нігерією в матчі 1 туру ЧС-2018.

На думку Модріча, успіх у стартовому матчі надасть Хорватії сил у поєдинках проти Аргентини та Ісландії.

"Нам було надзвичайно важливо перемогти, почати з перемоги. Я не думаю, що ця гра була простою, аж ніяк.

Хорватія – Нігерія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ми забили гол тоді, коли його треба було забити, стало після нього легше грати. Цей м'яч додав нам сили, це заслужена перемога. Впевнений, що нігерійці здобудуть очки в наступних іграх", – цитує Модріча ТАСС.

До слова, Модріч реалізував пенальті у поєдинку проти Нігерії та був визнаний найкращим гравцем матчу. Після 1 туру Хорватія лідирує у групі D, набравши 3 очки. У Аргентини та Ісландії по одному балу.

ЧС-2018 1 тур

Хорватія - Нігерія: Субота 16 червня 2018

Хорватія
Матч завершено
2 : 0
Нігерія
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Теги
ЧС 2018 Хорватія Хорватія Лука Модріч Лука Модріч Хорватія - Нігерія
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