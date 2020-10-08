Віце-чемпіон світу готовий погодитись на зменшення зарплатні, якщо отримає нову угоду від "вершкових".

Модріч назвав ідеального тренера для Реала

Модріч задоволений своїм статусом у Реалі, до якого приєднався 8 років тому. Сім'я хорвата чудово почувається в Мадриді, тому він хотів би уникнути різких змін. В планах хавбека виступати за іспанський гранд ще принаймні два сезони і бути готовим до чемпіонату світу 2022 року, інформує Marca.

Нинішній контракт Модріча з Реалом закінчується наступного літа. За неофіційною інформацією, зарплата володаря "Золотого м'яча"-2018 складає близько 10 млн євро на рік.

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