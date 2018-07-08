Модріч: Думаю, що Роналду залишиться в Реалі

Півзахисник Реала Лука Модріч прокоментував інформацію про ймовірний перехід Кріштіану Роналду в Ювентус.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду як ніколи близький до відходу з Реала. 33-річний португалець може продовжити кар'єру в Ювентусі.

Лука Модріч, який у складі збірної Хорватії вчора вийшов у півфінал ЧС-2018, не вірить у подібний розвиток подій та сподівається, що Роналду залишиться в Мадриді.

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"Побачимо, що станеться. Не думаю, що Роналду збирається йти, і мені б хотілося, щоб він залишився. Кріштіану – найкращий гравець в світі, і це багато що означає. Моя думка – Роналду залишиться в Реалі. Це було б дуже добре, оскільки я не можу його уявити в іншій європейській команді", – цитує Модріча AS.

Нагадаємо, у боротьбу за Роналду може вступити також Манчестер Юнайтед.

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