"План Хорватії не спрацював. Тепер нам треба відновитися і спробувати виграти матч за третє місце. Сумно, адже ми сподівалися ще раз зіграти у фіналі чемпіонату світу. Цього не сталося.

Треба привітати Аргентину, і все. Ключовим моментом гри став пенальті. До того наша команда вигладала доволі добре, ми контролювали гру. Арбітр не призначив кутовий на нашу користь, і це призвело до пенальті.

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На мій погляд, 11-метрового не було. Альварес бив, наш воротар вийшов на нього, і я не можу повірити, що арбітр призначив пенальті. Але нічого вже не зміниш. Нам потрібно відпочити і спробувати виграти наступний матч.

Хорватія провела хороший чемпіонат світу. На кону бронзові медалі. Ми повинні готуватися, адже якщо ми їх здобудемо, це буде хорошим результатом", – цитує Модріча L'Equipe.

Хорватія зіграє ще один матч на чемпіонаті світу-2022. Суперником "картатих" у поєдинку за третє місце (17 грудня) стане невдаха пари Франція – Марокко.

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