Модріч – найкращий гравець сезону 2017/18 за версією УЄФА

Ліга Європи — 21:25 2415
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Зоря драматично програла РБ Лейпциг та вилетіла з Ліги Європи
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РБ Лейпциг – Зоря: онлайн-відеотрансляція матчу Ліги Європи – як це булоЛіга Європи — 21:20 4673
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Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19: онлайн-трансляція – як це булоЛіга чемпіонів — 20:10 9315
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Шахтар дізнався суперників на груповому етапі Ліги чемпіонів 2018/19Ліга чемпіонів — 19:59 6752
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Ліга чемпіонів 2018/19: 5 головних фішок у форматі нового сезонуЛіга чемпіонів — 18:35 1830
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