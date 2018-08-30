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Модріч – найкращий гравець сезону 2017/18 за версією УЄФА

20:21 972 Читать на русском
Модріч – найкращий гравець сезону 2017/18 за версією УЄФА
Лука Модріч / Фото з соцмереж

Союз європейських футбольних асоціацій визначився з найкращим гравцем сезону 2017/18.

Тріумфатор Ліги чемпіонів та фіналіст чемпіонату світу-2018 Лука Модріч визнаний УЄФА найкращим гравцем сезону 2017/18.

Конкуренцію хорвату склали Кріштіану Роналду і Мохамед Салах.

Шахтар дізнався суперників на груповому етапі Ліги чемпіонів 2018/19

Церемонія нагородження відбулась на жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19 в Монако.

Нагадаємо, накращим голкіпером, захисником, півзахисником та нападником стали гравці Реала, Кейлор Навас, Серхіо Рамос, Лука Модріч та Кріштіану Роналду, відповідно.

Результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19

Теги
Світ Лука Модріч Лука Модріч Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Мохамед Салах Мохамед Салах УЄФА
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