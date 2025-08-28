Півзахисник Полісся Олексій Гуцуляк поспілкувався з журналістами перед матчем-відповіддю з Фіорентиною.

Контракт Олексія Гуцуляка з Поліссям завершується влітку 2026 року. Існує ймовірність, що 27-річний півзахисник покине "вовків" найближчим часом. Олексій зізнався, що має пропозиції з Серії А.

Полісся готове продати гравця збірної України – його контракт завершується наприкінці сезону

"Звичайно, я дивлюся кожен матч мого земляка Артема Довбика і вболіваю за його Рому. Зараз мною цікавляться два італійські клуби. Для мене було б великим щастям грати в Серії А", – Гуцуляка цитує Corriere dello Sport.

Нагадаємо, що Полісся сьогодні, 28 серпня, зіграє з Фіорентиною у матчі-відповіді Ліги конференцій. Перша зустріч команд завершилася з рахунком 3:0 на користь італійського клубу.

Фіорентина – Полісся: анонс матчу-відповіді плей-офф Ліги конференцій