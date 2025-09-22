У ніч на 22 вересня відбулися матчі чергового туру МЛС. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

МЛС, Західна конференція

Лос-Анджелес – Реал Солт-Лейк – 4:1

Голи: Буанга, 45+1, 73, 87 Сон, 45+3 – Вера, 14

Остін – Сіетл Саудерс – 2:1

Голи: Рубіо, 43, Узуні, 90+6 – Мінунгу, 46

Лос-Анджелес Артема Смолякова розгромив Реал Солт-Лейк. Хин-Мін Сон знову відзначився голом, а також зробив асист та передасист. Але ні він, ні український захисник не стали головними героями матчу, адже хет-трик в зустрічі оформив Деніс Буанга. Смоляков відіграв 70 хвилин, після чого його замінили.

Олександр Сваток разом з Остіном також переміг – постраждали гравці Сіетл Саундерс (2:1). Українець відіграв повний матч, а його команда вирвала перемогу над учасником КЧС-2025 вже в компенсований час.

Таким чином Лос-Анджелес закріпився на четвертій сходинці й наблизився до лідерів турнірної таблиці Західної конференції. Команда Смолякова відстає від Сан-Дієго, що йде на першому місці, на 7 очок. Проте в Лос-Анджелеса є гра в запасі.

Остін Сватка також в зоні плей-офф – на шостому місці.