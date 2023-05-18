Асоціація гравців МЛС оприлюднила зарплати футболістів першості, серед яких і Сергій Кривцов. Українець отримує скромні 555 500 доларів на рік, а з усіма бонусами сума виростає до 614 500 доларів.

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Екс-захисник Шахтаря заробляє досить скромно, особливо в порівнянні з найоплачуванішими зірками. Очолює рейтинг Джердан Шакірі, який у Чикаго Файр отримує 8,2 млн доларів на рік. У топ-10 опинився і ще один екс-"гірник" – Дуглас Коста (4,5 млн доларів).

Додамо, що Кривцов зіграв 10 матчів за Інтер Маямі після свого трансферу взимку цього року, записавши до свого активу 1 гол.

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