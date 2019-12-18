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МЛС продала останнє місце в чемпіонаті за рекордну суму

01:00 232 Читать на русском
МЛС продала останнє місце в чемпіонаті за рекордну суму
Девід Теппер / Кароліна Пантерз

У північноамериканській МЛС з'явиться 30-й клуб. За можливість його створення інвестори заплатили 325 мільйонів доларів.

Останню франшизу ліги придбав мільярдер Девід Теппер, повідомляє ESPN.

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Американський бізнесмен, який є власником клубу НФЛ Кароліна Пантерз, витратив 325 млн доларів на можливість створити клуб в Шарлотті. Місто є найбільшим у Північній Кароліні. Місцевий муніципалітет виділив на проект 110 млн "зелених".

Оглядачі вважають, що Шарлотт стане останньою командою в МЛС. Цей колектив може стартувати в лізі вже в сезоні-2021. Це означає, що проект Теппера дебютує у професіоналах раніше, ніж Сакраменто та Сент-Луїс, які стали членами МЛС раніше.

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