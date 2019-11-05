МЛС назвала найціннішого гравця сезону – Ібрагімовіч посів друге місце в опитуванні

Американська ліга МЛС обрала найціннішого гравця сезону 2019.

Престижну нагороду отримав нападник Лос-Анджелеса Карлос Вела. За мексиканця проголосувало 69% опитаних, серед яких були вболівальники, журналісти та гравці ліги, інформує офіційний сайт МЛС.

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Екс-форвард Арсенала випередив нападника Лос-Анджелес Гелаксі Златана Ібрагімовіча, який набрав 14% голосів, а також зіркового венесуельця Джозефа Мартінеса з Атланта Юнайтед.

Нагадаємо, Карлос Вела та його Лос-Анджелес поступилися у півфіналі серії плей-офф Сіетлу – 1:3.

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