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МЛС назвала найціннішого гравця сезону – Ібрагімовіч посів друге місце в опитуванні

09:48 391 Читать на русском
МЛС назвала найціннішого гравця сезону – Ібрагімовіч посів друге місце в опитуванні
Карлос Вела / MLS

Американська ліга МЛС обрала найціннішого гравця сезону 2019.

Престижну нагороду отримав нападник Лос-Анджелеса Карлос Вела. За мексиканця проголосувало 69% опитаних, серед яких були вболівальники, журналісти та гравці ліги, інформує офіційний сайт МЛС.

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Екс-форвард Арсенала випередив нападника Лос-Анджелес Гелаксі Златана Ібрагімовіча, який набрав 14% голосів, а також зіркового венесуельця Джозефа Мартінеса з Атланта Юнайтед.

Нагадаємо, Карлос Вела та його Лос-Анджелес поступилися у півфіналі серії плей-офф Сіетлу – 1:3.

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Теги
МЛС Світ Карлос Вела Карлос Вела Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Джозеф Мартінес Джозеф Мартінес
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