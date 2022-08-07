Зіркові ветерани, які свого часу запалювали у Європі, нагадують про себе і за океаном. Дивіться відео на "Футбол 24".

МЛС

Нешвілл – Торонто – 3:4

Голи: Мухтар, 41, Банбері, 45+4, Ціммерман, 84 – Осоріо, 19, 44, Бернардескі, 54 (пен), Інсіньє, 77

Реал Солт Лейк – Лос-Анджелес – 1:4

Голи: Кордова, 12 – Аранго, 9, 60, Акоста, 17, Бейл, 87

Торонто на виїзді перестріляв Нешвілл. Голами відзначилися два чемпіони Європи – Бернардескі та Інсіньє, влучний удар якого став переможним. Лоренцо у своєму фірмовому стилі проскочив повз суперників і потужно пробив з-за меж штрафного.

Бенефіс Неймара та унікальний гол Мессі у відеоогляді матчу Клермон – ПСЖ – 0:5

Для колишнього капітана Наполі цей м'яч став першим у новому клубі, а ще його визнали найкращим гравцем зустрічі. Попри перемогу, Торонто все одно посідає передостаннє місце Східної конференції.

Лос-Анджелес без особливих проблем розібрався із Реалом Солт Лейк. Джорджо К'єлліні отримав кумедну жовту картку. Чемпіон Європи не розрахував відскок м'яча і не придумав нічого кращого, ніж зіграти двома руками у волейбольному стилі. Комедія.

Гарет Бейл вийшов на заміну і відзначився забитим м'ячем після сольного проходу. Швидкість 33-річного вінгера залишає бажати кращого, проте навіть із таким Бейлом оборона господарів не впоралася. Це другий гол валлійця за Лос-Анджелес, який продовжує впевнено очолювати Західну конференцію.