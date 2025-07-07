Український легіонер Коламбуса Євген Чеберко провів матч у складі своєї команди в МЛС. Відео голів та огляд матчу дивіться в цій новині "Футбол 24".

МЛС, регулярний чемпіонат

Сіетл Саундерс – Коламбус Крю – 1:1

Голи: Ротрок, 43 – Россі, 27

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У матчі регулярного чемпіонату МЛС Коламбус Євгена Чеберка зустрічався з Сіетлом, який у червні грав з ПСЖ, Атлетіко та Ботафогу на Клубному ЧС-2025. Український захисник Коламбуса провів на полі весь матч.

Гості першими відкрили рахунок на 27-й хвилині, розігравши швидку атаку, яка завершилася влучним ударом Дієго Россі. Сіетл зміг відігратися ще у першому таймі: Калані виграв боротьбу, пройшовся з м'ячем та віддав хороший пас на Ротрока, нападник з близької відстані пробив повз голкіпера.

У другому таймі Сіетл мав гарний момент вийти вперед, але голкіпер відбив удар Ротрока, якого знову вивели на удар. На 92-й хвилині господарі поля залишилися в меншості – другу жовту отримав Калані. У підсумку матч завершився внічию.