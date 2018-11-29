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Мізін: Матч Динамо та Астани є вирішальний у боротьбі за перше місце у групі

11:42 41 Читать на русском
Мізін: Матч Динамо та Астани є вирішальний у боротьбі за перше місце у групі
Динамо – Астана / Фото: соцмережі

Колишній хавбек Динамо та збірної України Сергій Мізін поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи.

"У обох команд по 8 очок в групі і залишилося провести два матчі, один з яких буде лобовим 29 листопада. Той, хто виграє в Астані, той буде головним фаворитом на перше місце в групі. Хоча все, звичайно, може і зважитися в останньому турі групового турніру.

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Гравці Динамо повинні переключитися і вже зосередитися на Астані, забувши гру в Олександрії. Але тепер у динамівців повинна бути подвійна мотивація на гру – реабілітуватися за втрачену перемогу в Києві над Астаною і за програний матч Олександрії.

Нестабільність Динамо зумовлена тим, що в команді зараз молоде покоління футболістів. Всього кілька легіонерів, а решта хлопців, молоді вихованці клубу, з академії. Тому їм властива нестабільність, десь нестача майстерності і відсутність досвіду. Але, на мій погляд, Олександру Хацкевичу треба дати час, довіряти, щоб він будував нову команду. Тоді буде потім і результат", – сказав Мізін порталу Команда 1.

Ліга Європи5 тур"Астана-Арена" (Астана)

Астана - Динамо: Четвер 29 листопада 2018

Астана
до матчу
4
год
:
43
хв
Динамо
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Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Астана - Динамо Сергій Мізін
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