Мізін: Матч Динамо та Астани є вирішальний у боротьбі за перше місце у групі

Колишній хавбек Динамо та збірної України Сергій Мізін поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи.

"У обох команд по 8 очок в групі і залишилося провести два матчі, один з яких буде лобовим 29 листопада. Той, хто виграє в Астані, той буде головним фаворитом на перше місце в групі. Хоча все, звичайно, може і зважитися в останньому турі групового турніру.

Астана – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

Гравці Динамо повинні переключитися і вже зосередитися на Астані, забувши гру в Олександрії. Але тепер у динамівців повинна бути подвійна мотивація на гру – реабілітуватися за втрачену перемогу в Києві над Астаною і за програний матч Олександрії.

Нестабільність Динамо зумовлена тим, що в команді зараз молоде покоління футболістів. Всього кілька легіонерів, а решта хлопців, молоді вихованці клубу, з академії. Тому їм властива нестабільність, десь нестача майстерності і відсутність досвіду. Але, на мій погляд, Олександру Хацкевичу треба дати час, довіряти, щоб він будував нову команду. Тоді буде потім і результат", – сказав Мізін порталу Команда 1.