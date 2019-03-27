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Міжнародний кубок чемпіонів: зустріч гігантів із Мадрида, Дербі Італії та протистояння Мілана та МЮ – календар матчів

18:48 312 Читать на русском
Міжнародний кубок чемпіонів: зустріч гігантів із Мадрида, Дербі Італії та протистояння Мілана та МЮ – календар матчів
Реал і Атлетіко зіграють на МКЧ

Цьогоріч у США, Китаї та Європі відбудеться традиційний Міжнародний кубок чемпіонів.

Став відомий розклад матчів Міжнародного кубку чемпіонів. Товариський турнір відбудеться у США та Китаї влітку.

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У США зіграють Арсенал (Англія), Баварія (Німеччина), Рома (Італія), Бенфіка (Португалія), Чівас (Мексика), Атлетіко (Іспанія) і Мілан (Італія). В Китаї відбудуться матчі за участі Манчестер Юнайтед (Англія), Інтера (Італія), Тоттенхема (Англія) та Ювентуса (Італія).

Окрім цього, дві гри відбудуться в Європі. Тоттенхем та Інтер 4 серпня зіграють на новому стадіоні "шпор", а Атлетіко і Ювентус 10 серпня зіграють в Стокгольмі.

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