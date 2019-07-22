Севілья в меншості здолала Ліверпуль

Ліга чемпіонів — 09:16 831
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Динамо сьогодні дізнається першого суперника в Лізі чемпіонів 2019/20
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Маліновський вдруге поспіль відзначився асистом у товариському матчі АталантиІталія — 21 лип 2907
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Ювентус – Тоттенхем: Кейн забиває гол з центра поля, такі різні дебюти багатомільйонних новачків, а Роналду – як завждиЛіга чемпіонів — 21 лип 10466
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Динамо несподівано програло Колосу у товариському матчіУкраїна — 21 лип 7766
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Ван-Біссака знищив Інтер розкішними підкатами – фани Манчестер Юнайтед на сьомому небі, 50 мільйонів витрачені правильноАнглія — 21 лип 2678