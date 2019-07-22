Севілья в меншості здолала Ліверпуль

В рамках товариського турне Севілья вирвала перемогу в Ліверпуля (2:1).

Товариські матчі.

Севілья – Ліверпуль – 2:1

Голи: Ноліто, 37, Посо, 90 – Оріджі, 43

Вилучення: Ньянон, 76

Севілья на останніх хвилинах вирвала перемогу в ЛІверпуля, дограючи матч в меншості. Рахунок відкрив Ноліто, однак Оріджі ще до перерви його зрівняв.

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В другому таймі Ньянон був вилучений з поля, але андалусійці вирвали перемогу завдяки голу Посо на 90-ій хвилині.