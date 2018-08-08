Міжнародний кубок чемпіонів: Реал без Луніна мінімально переміг Рому

У матчі Міжнародного кубка чемпіонів "вершкові" святкували перемогу над римлянами з рахунком 2:1.

Мадридський Реал не став відкладати справу у довгий ящик та вже в дебюті зустрічі вийшов вперед.

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На 2-й хвилині матчу Гарет Бейл шикарною передачею вивів Марко Асенсіо на побачення з голкіпером. Іспанець не схибив та відкрив рахунок у матчі. А вже на 15-й хвилині поєдинку сам валієць точним ударом у кут зумів подвоїти перевагу "вершкових".

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Рома спромоглась відіграти один м'яч лише під завісу другого тайму. На 83-й хвилині гол у ворота Кейлора Наваса забив Кевін Стротман.

Українець Андрій Лунін увесь поєдинок провів на лавці запасних.

В підсумку Реал мінімально переміг Рому з рахунком 2:1.

Міжнародний кубок чемпіонів

Реал – Рома – 2:1

Голи: Асенсіо, 2, Бейл, 15, – Стротман 83.