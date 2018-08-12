Міжнародний Кубок чемпіонів: Інтер на виїзді мінімально переміг Атлетіко

Гол Лаутаро Мартінеса у першому таймі приніс Інтеру перемогу над Атлетіко в рамках матчу Міжнародного Кубку чемпіонів.

Перший тайм досить довго залишався цікавим лише для тактичних гіків, тренерів та інших людей, для яких моменти – не головне. Втім, після сонного старту гра розкрилася - і в ній Інтер виглядав на порядок краще, ніж Атлетіко. Підопічним Лучано Спалетті вдавалися швидкі атаки з комбінаціями через центр та виводом на ударну позиції Ікарді або Лаутаро Мартінеса, які й самі збирали на собі фоли та створювали гострі випади. Так, на 10-й хвилині Лаутаро Мартінес пройшов до штрафного та віддав на Ікарді, а той, обігравши Годіна, вийшов один на один з Облаком та пробив – голкіпер Атлетіко врятував свою команду. Через чотири хвилини забити міг Брозовіч, однак його підступний удар з відскоком перед руками голкіпера також був взятий Облаком. Класний удар з-за меж штрафного на 19-й хвилині завдав Політано, однак він пройшов над поперечиною.

У Атлетіко моментів, по суті, не було, тож не дивно, що Інтер перетворив тиск у гол, хоча перед цим міг і пропустити. На 31-й хвилині Лемар спробував обіграти Шкриньяра на фланзі недалеко від штрафного Інтера, а той грубо його підштовхнув, відібрав м'яч та розігнав контратаку. Арбітр не побачив у цьому фола, а Інтер завершив контратаку подачею Асамоа з лівого флангу на дальню штангу. Подача була сильною, однак Лаутаро Мартінес наздогнав м'яч та у падінні ногою пробив у ближню дев'ятку! Краса! Атлетіко міг відігратися на 43-й хвилині після того, як Корреа протиснув захисників, отримав передачу від Сауля та забив у дальній кут, однак арбітри скористувалися відеоповтором та скасували взяття воріт через офсайд.

Другий тайм почався досить активно. Атлетіко ліз вперед, заробляв стандарти та усіляко тиснув на ворота Інтера. Найбільш близькими до голу мадридці були на 54-й хвилині, коли втратили супершанс: Корреа увірвався з флангу на край штрафного та посадив на п'яту точку Шкриньяра, віддав Саулю, а той з класної позиції віддав під удар Хуафрану на дальню штангу. Хуанфран пробив, однак Дальбер встиг підставити ногу і перевів м'яч на кутовий! Через чотири хвилини Інтер міг покарати Атлетіко за таке марнотратство, однак удар головою Лаутаро Мартінеса з кількох метрів у дальній нижній кут пройшов у лічених сантиметрах від штанги.

Після 60-ї хвилини у грі почали проводитись заміни, які істотно вплинули на малюнок гри. Моменти просто зникли – здавалося, що команди просто дограють матч, іноді бігаючи вперед-назад. Найбільш гострий момент Інтера відбувся на 80-й хвилині, коли Ікарді міг вийти віч-на-віч після передачі з глибини – Савіч в останній момент постелився у підкаті та перервав пас. Атлетіко мав шанс відігратися на 87-й хвилині, коли Желсон навісив на дальню штангу, звідки Вітоло розстрілював ворота, однак Хандановіч якимось дивом відбив цей удар. На 90+2-й Вітоло вилітав один на один, однак Хандановіч знову був на висоті.

Зрештою, матч так і завершився перемогою Інтера з рахунком, встановленим ще на 31-й хвилині. 0:1 – Інтер переміг Атлетіко на чужому полі.

Міжнародний Кубок чемпіонів

Атлетіко – Інтер – 0:1

Гол: Лаутаро Мартінес, 31