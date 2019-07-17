Міжнародний кубок чемпіонів: Фіорентина мінімально здолала Чівас Гвадалахару

Фіорентина зустрілась з Чівас Гвадалахарою у товариському турнірі під назвою Міжнародний кубок чемпіонів.

Міжнародний кубок чемпіонів, 1 тур

Фіорентина – Чівас Гвадалахара – 2:1

Голи: Сімеоне, 27, Соттіль, 52 – Лопес, 25

Нереалізований пенальті: Пулідо, 36 (Чівас Гвадалахара)

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Відбувся перший матч міжсезонного турніру Міжнародний кубок чемпіонів. У ньому Фіорентина номінально приймала Чівас Гвадалахару.

Мексиканська команда першою вийшла вперед – на 25 хвилині гри, але вже через 2 хвилини Сімеоне відновив паритет. Згодом Чівас втратив можливість вийти вперед вдруге: на 36 хвилині Пулідо не реалізував пенальті.

Через 7 хвилин після початку другої частини зустрічі Соттіль забив переможний гол. Відтак, 2:1 – перемога Фіорентини, яка набирає перші 3 бали у Міжнародному кубку чемпіонів.