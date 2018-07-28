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Міжнародний кубок чемпіонів: Челсі переграв Інтер в серії пенальті

23:19 15 Читать на русском
Міжнародний кубок чемпіонів: Челсі переграв Інтер в серії пенальті
Челсі – Інтер - Twitter ФК Челсі

Підопічні Мауріціо Сарри не зуміли втримати перевагу в рахунку впродовж основного часу, проте здобули перемогу над Інтером у серії пенальті.

Матч Челсі – Інтер почався о 21:00 за київським часом.

У першому таймі перевагою володів британський колектив, який активно діяв в атаці і практично не випускав Інтер з їх половини поля. Вже на 4-й хвилині Мората забив гол, який не зарахував через офсайд, однак ще 4 хвилини потому Педро відзначився вже за правилами.

У другій половині Інтер заволодів ініціативою і, як наслідок, вже на 49-й хвилині зрівняв рахунок. Челсі прийшов в себе і почав намагатися знову вийти вперед, проте кожного разу їм не вистачало останнього дотику.

У серії пенальті представники АПЛ виявилися сильнішими - єдиний промах допустив захисник Інтера Шкріньяр.

Міжнародний кубок чемпіонів

Челсі – Інтер – 1:1 (пен. 5:4)

Голи: Педро, 8 – Гальярдіні, 49

Товариські матчі

Челсі - Інтер: Субота 28 липня 2018

Челсі
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 5 : 4 )
Інтер
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