Міжнародний Кубок чемпіонів: Баварія здобула красиву вольову перемогу над ПСЖ

Три голи Баварії за 18 хвилин другого тайму не залишили шансів перспективній молоді ПСЖ, яка змогла виграти лише першу половину гри.

Другий матч Міжнародного Кубку чемпіонів між Баварією та ПСЖ не вразив зірковими стартовими заявками – за парижан, крім Рабйо та дебютанта Буффона, грала молодь, серед якої найбільш цікавим було прізвище сина Джорджа Веа – Тімоті. У мюнхенців же вийшов більш сильний склад, в якому порівно знайшли місце визнаним гравцям основи та молоді.

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У першому таймі Баварія виглядала досить інернтною, майже не створюючи моментів біля чужих воріт. Гострота приходила лише після кутових – та й то лише на перших хвилинах, коли Вілль пробив головою повз дальню штангу. За дві хвилини до цього точно такий же момент втратив Рабйо, а після цього – ще один. Найбільш гострий момент Баварії відбувся на 13-й хвилині, коли Батіста Майєр пробив з меж штрафного у дальній кут – Буффон витягнув цей удар.

ПСЖ систематично створював гостроти біля чужих воріт. На 15-й хвилині Нсокі на лівому фланзі прибрав захисника та прострілив під удар Нкунку, однак француз з кількох метрів пробив слабенько. Через п'ять хвилин Веа пробив з-за меж штрафного – дуже високо і неточно! Останній дуже гарно рухався, і, зрештою, був винагороджений за старання на 31-й хвилині: Баварія обрізалася на чужій половині поля, і з центру поля відразу ж пішла довга передачаа на Веа. Тімоті опинився один на один із захисником Йосипом Станішичем, продавив його, увійшов у штрафний та пробив повз Ульрайха! 0:1!

Баварія у першому таймі особливо не відповіла на цей гол – а от на старті другого провела серію замін та прискорила темп гри. Молодь ПСЖ відразу поплила – один лише Сандро Вангер за перші п'ять хвилин другої половини гри мав не менше трьох шансів забити. ПСЖ, тим не менш, не здавався, створивши кілька вбивчих моментів: так, на 51-й та 55-й хвилині Нкунку пробивав з меж штрафного з близької відстані – або вище, або повз ворота. Баварія швидко покарала за таке марнотратсво, заробивши на 60-й хвилині кутовий і реалізувавши його через хвилину – це Хаві Мартінес забив головою з кількох метрів.

Після цього Баварія перехопила ініціативу, не відпустивши її до кінця матчу. Команди провели серію замін, і фатальним стало зняття з гри Буффона. Дескамп, який вийшов замість нього, пропустив після першого ж штрафного з середньої дистанції – це Ренату Санчеш на 68-й хвилині забив другий гол Баварії прямим ударом у ближній кут. Після цього замін стало вже зовсім багато, і про якийсь серйозний малюнок гри можна було вже не говорити. Тим не менш, на 78-й хвилині Баварія забила третій гол: довга діагональ з лівого на правий фланг у вільну зону на Гнабрі пройшла успішно, Серж наздогнав м'яч і викотив у штрафний під удар Джошуа Ціркзеє – той забив з кількох метрів. ПСЖ капітулював, а Баварія більше забивати не хотіла. Фінальний свисток зафіксував перемогу Баварії – 3:1.

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Таким чином, мюнхенці очолили таблицю Міжнародного Кубку чемпіонів, набравши три очки та маючи найкращу різницю м'ячів. Позаду неї Борусія Дортмунд, в якої три очки і +1 у різниці м'ячів. ПСЖ залишається з нулем у графі очок.

Міжнародний Кубок чемпіонів, 1-й тур

Баварія – ПСЖ – 3:1

Голи: Мартінес, 60, Санчеш, 68, Ціркзе, 78 – Веа, 31