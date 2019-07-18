Міжнародний кубок чемпіонів: Арсенал вирвав перемогу в Баварії

Лондонці змогли перемогти чемпіонів Німеччини у першому турі товариського турніру.

Міжнародний кубок чемпіонів, 1 тур

Арсенал – Баварія – 2:1

Голи: Познанскі, 49 (аг), Нкетія, 88 – Лєвандовскі, 71

Арсенал: Лено (Мартінес, 46), Монреаль (Колашинац, 46), Мустафі (Чемберс, 81), Папастатопулос, Джака, Мейтленд-Найлз, Озіл (Джон-Джулз, 81), Уіллок (Бертон, 64), Мхітарян (Нелсон, 64 ), Ляказетт (Нкетія, 81), Обамеянг (Сака, 81)

Баварія: Нойєр (Ульрайх, 46), Боатенг (Зюле, 46), Алаба (Познанскі, 46), Кель (Кімміх, 46), Мартінес (Павар, 46), Алькантара (Штіллер, 46), Онтужанс (Гнабрі, 46) , Толіссо (Горецка, 46), Мюллер (Лєвандовскі, 46), Йоханссон (Сінгх, 46), Арп (Коман, 46)

У першому таймі команди так і не потішили глядачів хоча б одним забитим м'ячем. Все найцікавіше розпочалося у другій половині, коли Баварія повністю оновила склад, а "каноніри" обмежилися заміною голкіпера і одного захисника.

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Спочатку 18-річний захисник мюнхенців Луїс Познанскі зрізав м'яч у власні ворота, чим неабияк здивував Свена Ульрайха. Лідер атак "ротен" Роберт Лєвандовскі зміг відновити рівновагу, однак перемогу під завісу зустрічі все ж вирвав Арсенал. Едді Нкетія замкнув зручний простріл партнера і встановив остаточний рахунок – 2:1.