"Тут, в Україні, вже говорили з іноземними гравцями. Згідно з моєю інформацією, ця атмосфера напруженості існує з початку конфлікту, і що це буде лише психологічна війна між Україною та Росією.

Легіонер Ворскли: Друг з Росії розповів, що солдати планують вторгнення на певний регіон України

Я багато стежу за новинами на португальському телебаченні... Але там нуль, нічого. Ми продовжуємо жити нормальним життям. Ми прибули на збори до Туреччини, але в Україні все як раніше.

Щодо мого досвіду перебування тут, то все складається добре. Наша команда проводить чудовий сезон, ми йдемо третіми і хочемо втримати цю позицію, тому що вона дає змогу кваліфікуватися до Ліги Європи", – заявив Монте у коментарі Record.

"Росія несе розруху і пітьму": кіпер, який допомагає армії, зневажає "годувальників" і дивує історіями про нижчі ліги