У поточне трансферне вікно склад Динамо поповнив лише Владислав Дубінчак, який повернувся з оренди у СК Дніпро-1. Натомість кияни відпустили низку гравців – Віталія Миколенка продали в Евертон, а кількох виконавців віддали в оренди.

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"На сьогоднішній день київське Динамо не планує серйозного підсилення. Луческу сказав президенту клубу, що він готовий розглядати можливі пропозиції підсилення після першого збору, щоб розібратися, хто наразі є у його розпорядженні.

Він взяв на збір кілька молодих футболістів, хоче на них подивитися. Тренер хоче зрозуміти, чи вони готові виконувати той обсяг роботи, який він пропонує, чи є в них достатньо кваліфікації, щоб це виконувати і ставити перед собою високі завдання. А вже по завершенні збору, наскільки я розумію, між президентом клубу і головним тренером відбудеться зустріч, де вони обговорять, які позиції потребують підсилення. Це перша причина.

Друга – під кінець трансферного вікна ціни на футболістів зазвичай падають. Є можливість придбати гравця не за фіксовану суму, а знайти певний компроміс. Тому Динамо наразі не є активним гравцем на ринку", – зазначив журналіст в ефірі Циганик Live.

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