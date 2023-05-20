"Які у мене зараз стосунки з київським Динамо? Я його не підтримую. Поки сім'я Суркісів є власниками, я не вболіваю за Динамо.

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Я злий на власників, між нами відкритий конфлікт. Коли вони підуть з Динамо, я знову стану фанатом команди. В доповнення до нашого конфлікту вони найняли Мірчу Луческу на посаду менеджера команди. Я не зрозумів цього призначення.

Як можна найняти Луческу? Більше десяти років він тренував донецький Шахтар. Шахтар – головний суперник Динамо. Я нічого не маю проти нього, він дуже хороший менеджер. У Шахтарі він справлявся на відмінно, але як можна очолити Динамо? Це як знущатися над уболівальниками", – сказав Бєланов в інтерв'ю Josimar.

До слова, нещодавно керівництво Динамо демонстративно проігнорувало володаря "Золотого м'яча", не розмістивши його на плакаті з нагоди 96-річчя клубу.

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