"Між мною і Рінатом Леонідовичем різниця в одному: він дзвонить о 8 ранку привітати, а я йому подзвоню не перший – десь о 12 годині. Природно, я йому побажаю, перш за все, здоров'я. Тому що ця красива дата, "дві п'ятірки", говорить про те, що ми вже йдемо не назад, а вперед. І ці роки біжать, повірте мені, дуже швидко.

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Бажаю, щоб він жив у комфорті із самим з собою, і команда його радувала в єврокубках. Щоб вона показувала той футбол, який він бачить. Всі ми хочемо голи в чужі ворота, і щоб наші команди пропускали якомога менше. Я йому все це бажаю.

Крім того, я бажаю душевного спокою йому і його родині. Він поніс велику втрату цього року. Я знаю, як він любив свого брата. Це важко. Я впевнений, що не буде ніяких бенкетів та застілля. Я знаю, яка він людина у звичайному житті. Звертаюся до нього і кажу: "Рінат, будь здоровий і щасливий, і нехай всі твої мрії збуваються", – сказав Суркіс у коментарі "Футбол 1".

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