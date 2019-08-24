"Між Динамо та Шахтарем я б радив обирати донеччан", – Буено про невдалий досвід в Україні

Колишній хавбек Динамо оцінив роботу з легіонерами у двох українських грандах.

"З професіональної точки зору досвід в Україні був не дуже успішним. Я грав дуже мало, всього чотири гри. Але цей досвід запам'ятається мені на все життя. Я не виходив на поле не через погану підготовку або пошкодження, а виключно через рішення тренера. Ні, я зовсім не боюся говорити про це прямо.

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Київ – дуже красиве і хороше місто. Але між Динамо і Шахтарем я б рекомендував футболістам вибирати Шахтар, в якому більш трепетно ​​ставляться до бразильців. Крім того, донецька команда більш технічна, а Динамо – колектив, де більше покладаються на силову підготовку. Але обидві ці команди дуже сильні", – розповів Буено у коментарі UOL Esporte.

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Нагадаємо, в київський клуб Вітор потрапив минулого літа як частина оплати за оренду Дерліса Гонсалеса. Буено відіграв за Динамо у всіх турнірах лише 3 матчі, не відзначившись результативними діями.