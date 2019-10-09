toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗБІРНА УКРАЇНИ МІЛАН УКРАЇНА - ЛИТВА ЄВРО-2020 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Міятовіч: Склад Реала не вселяє впевненості в тому, що будуть якісь трофеї

17:19 181 Читать на русском
Міятовіч: Склад Реала не вселяє впевненості в тому, що будуть якісь трофеї
Предраг Міятович / Sportmedia

Колишній нападник Реала та збірної Югославії Предраг Міятовіч поділився думкою про перспективи Королівського клубу в нинішньому сезоні.

"Мені здається, що в Реалі не зовсім задоволені складом. Він не вселяє впевненості в тому, що команда завоює титули в кінці сезону. Частина гравців Реала травмовані, і це проблема для Зідана. Над цим потрібно уважно попрацювати.

"Бейл матиме проблеми, якщо залишиться в Реалі", – Міятовіч

Що стосується критики на адресу Куртуа, то мені здається, що зараз на Сантьяго Бернабеу вважають, що він, можливо, не той воротар, який може стати наступником тих видатних голкіперів, які захищали ворота Реала в останні роки", – цитує Міятовіча AS.

Нагадаємо, Міятовіч виступав за Реал з 1996-го по 1999-й.

Реал позбувається чемпіонів – Мадрид змінює трансферну стратегію, а Лунін та Ко як символи нової "експансії"

blog_ava
"Сирійці Чорноморця спали у сауні". Одеський Зідан – про зупинку серця, дубль у ворота Динамо і зразкового Федецького
12:00
6805
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Предраг Міятовіч Тібо Куртуа Тібо Куртуа
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
22
хв
Німеччина
21:45
Аргентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук