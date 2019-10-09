Міятовіч: Склад Реала не вселяє впевненості в тому, що будуть якісь трофеї

Колишній нападник Реала та збірної Югославії Предраг Міятовіч поділився думкою про перспективи Королівського клубу в нинішньому сезоні.

"Мені здається, що в Реалі не зовсім задоволені складом. Він не вселяє впевненості в тому, що команда завоює титули в кінці сезону. Частина гравців Реала травмовані, і це проблема для Зідана. Над цим потрібно уважно попрацювати.

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Що стосується критики на адресу Куртуа, то мені здається, що зараз на Сантьяго Бернабеу вважають, що він, можливо, не той воротар, який може стати наступником тих видатних голкіперів, які захищали ворота Реала в останні роки", – цитує Міятовіча AS.

Нагадаємо, Міятовіч виступав за Реал з 1996-го по 1999-й.

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