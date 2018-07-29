Міятовіч: Роналду покинув Реал через складні стосунки з Пересом

Колишній нападник Реала Предраг Міятовіч розповів свою версію, чому Кріштіану Роналду вирішив покинути "вершкових".

"Гадаю, рішення покинути Реал було непростим для Роналду. Можливо, причиною відходу Роналду з Мадриду стали складні стосунки португальця з президентом "вершкових" Флорентіно Пересом.

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Мені важко судити, що там сталось, проте зі сторони здавалось, що там були серйозні проблеми, а стосунки між ними були складні", – розповів Міятовіч AS.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду перейшов з Реала в Ювентус під час цього трансферного вікна.

Перехід португальця обійшовся Юве близько 105 млн євро. Кріштіану підписав контракт на 4 роки із зарплатою 30 млн євро за сезон.

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