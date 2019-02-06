Міятовіч: Матч проти Барселони – останній шанс для Бейла, ми роздратовані його грою

Колишній нападник Реала Предраг Міятовіч поділився своїми враженнями від гри Гарета Бейла.

"Хтось повинен захищатися. Васкес знає, як стежити за суперниками і допомагати обороні. Зліва добре грає Вінісіус, а у Бейла труднощі.

Вінісіус хоче отримати ігровий номер Бейла

Якщо Соларі поставить Бейла на гру проти Барселони, це буде останній шанс для Гарета. Ми всі роздратовані його грою. Вінісіус грає краще на Сантьяго Бернабеу.

У Барселони неймовірна атака. Вони здатні забити три голи за п'ять хвилин. Реалу потрібно здобути хороший результат, але навіть в цьому випадку Барселона може виграти в Мадриді", – цитує Міятовіча Goal.com.

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