toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО - НЬЮ-ІНГЛЕНД РЕВОЛЮШН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Міятовіч: Матч проти Барселони – останній шанс для Бейла, ми роздратовані його грою

16:10 563 Читать на русском
Міятовіч: Матч проти Барселони – останній шанс для Бейла, ми роздратовані його грою
Гарет Бейл / фото: ФК Реал Мадрид

Колишній нападник Реала Предраг Міятовіч поділився своїми враженнями від гри Гарета Бейла.

"Хтось повинен захищатися. Васкес знає, як стежити за суперниками і допомагати обороні. Зліва добре грає Вінісіус, а у Бейла труднощі.

Вінісіус хоче отримати ігровий номер Бейла

Якщо Соларі поставить Бейла на гру проти Барселони, це буде останній шанс для Гарета. Ми всі роздратовані його грою. Вінісіус грає краще на Сантьяго Бернабеу.

У Барселони неймовірна атака. Вони здатні забити три голи за п'ять хвилин. Реалу потрібно здобути хороший результат, але навіть в цьому випадку Барселона може виграти в Мадриді", – цитує Міятовіча Goal.com.

Барселона – Реал: анонс Ель Класіко

Кубок Іспанії1/2 фіналу, перші матчі

Барселона - Реал Мадрид: Середа 06 лютого 2019

Барселона
до матчу
5
год
:
20
хв
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Предраг Міятовіч Барселона - Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
20
хв
Барселона
22:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук