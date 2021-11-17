Голкіперка команди Ірану Зохре Коудаї втрапила у дуже несподіваний скандал, через що змушена виправдовуватись.

Жіноча збірна Ірану у серії пенальті здолала суперниць з Йорданії. Кілька ударів парирувала Зохре Коудаї. Після зустрічі президент Федерації футболу Йорданії Алі бін аль-Хусейн звернувся до ФІФА з проханням перевірити стать голкіперки.

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Менеджер вважає, що ворота Ірану захищав чоловік. Це викликало великий резонанс. Коудаї з часом відреагувала на звинувачення: "Мій єдиний гріх у тому, що я – некрасива", – цитує слова Зохре Xendansports.

До слова, завдяки сейвам Коудаї іранки здобули путівку у фінальну частину розіграшу Кубка Азії 2022 року.

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