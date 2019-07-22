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"Мій вчинок був огидним", – захисник Севільї попросив вибачення у форварда Ліверпуля за брутальний фол

17:57 541 Читать на русском
"Мій вчинок був огидним", – захисник Севільї попросив вибачення у форварда Ліверпуля за брутальний фол
Захисник Севільї зніс форварда Ліверпуля / Фото Standart

Спаринг між Ліверпулем і Севільєю був не таким вже і товариським.

Севілья переграла тріумфатора Ліги чемпіонів (2:1).

Вилучення за брутальний фол і злива гольових моментів у відеоогляді матчу Севілья – Ліверпуль – 2:1

На 76-й хвилині поєдинку захисник Севільї Ньянон з усієї сили врізав по ногах нападника Ліверпуля Яссера Ларучі. Жертву одразу забрали медики, а гравець андалусійців отримав червону картку.

"Я публічно приношу вибачення Ліверпулю, родині футболіста і фанатам. Я здійснив огидний вчинок. Усвідомлюю, що такі речі не повинні відбуватися на футбольному полі, незалежно від ситуації. Тримаю кулаки за цього хлопця і його сім'ю", – написав Ньянон у твіттері.

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Про важкість травми Ларучі поки не повідомляється.

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